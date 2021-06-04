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04.06.2021 13:50
Рубрика: Общество

Ученые обсудили, как гаджеты влияют на детей в пандемию

Текст: Ксения Колесникова
В Москве завершился форум "Ребенок в цифровом мире", где ученые со всего мира обсудили проблемы цифровизации детства.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- Влияние гаджетов стало глобальным. Несмотря на цифровое неравенство, на отсутствие доступа некоторых слоев населения к тем или иным технологиям и гаджетам, в мире достаточно большой процент детей, которые подвергаются воздействию новой цифровой образовательной среды, - отметил декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института РАО, академик РАО Юрий Зинченко. - Главное - чтобы эта цифровая среда становилась источником развития. А те зоны риска, которые она в себе несет, своевременно были локализованы. Поэтому очень важно совместными усилиями разработать систему мер по предупреждению негативного влияния цифровой среды на ребенка.

В работе форума, организованного по инициативе Психологического Института РАО совместно с факультетом психологии МГУ, участвовали более 12000 специалистов из 90 стран.

Так, опираясь на данные исследований, ученые из Китая, Нидерландов, Великобритании, Индии и Бразилии отмечают опасность чрезмерного использования гаджетов детьми.

Коллектив сотрудников НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Центральной клинической больницы РАН под руководством академика РАН Л.С. Намазовой-Барановой получил результаты, которые показывают, что влияние цифровизации может проходить у детей на соматическом уровне и иметь негативную динамику в связи с пандемией COVID-19.

Директор Института Л.С. Выготского в Португалии Жоаким Кинтино-Айрес подчеркнул, что все больше детей вовлекаются в цифровые игры, в ущерб игре "аналоговой", воображаемой.

А коллектив факультета психологии МГУ под руководством завкафедрой психологии образования и педагогики, академика РАО А.Н. Вераксы представил результаты, согласно которым увеличение времени свободной игры в детском саду не приводит к существенным изменениям развития детей. В тоже время, по словам специалистов, игра под руководством взрослого может стать эффективной технологией когнитивного и эмоционального развития.

Общество Семья и дети

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