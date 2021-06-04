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04.06.2021 00:34
Рубрика: В мире

Ущерб Капитолия от штурма 6 января оценили в 1,5 млн долларов

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного зданию вашингтонского Капитолия и его внутреннему убранству во время штурма 6 января, оценивается в 1,5 миллиона долларов. Такую цифру, по данным Washington Post, в итоге вывели в минюсте США.

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РИА Новости, цитируя расследование WP, сообщает, что в планах прокуратуры - добиваться автоматического возмещения понесенных убытков от каждого нарушителя по делу о штурме​​​. С учетом большого количества фигурантов, на каждого выйдет не так уж и много: в зависимости от тяжести нарушений речь идет о 500 или 2000 долларов с человека.

Напомним, что беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января этого года. Группа сторонников действовавшего тогда президента Дональда Трампа, недовольная итогами подсчета голосов на выборах, ворвалась в здание Капитолия. Пострадали более 140 человек и еще пять погибли.

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