В ЦИКе презентовали сканер для проверки подписных листов

Центризбирком представил программный комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. По словам главы комиссии Элла Памфиловой, он позволит ускорить проверку и избежать ряда спорных моментов, которые проводили к конфликтам в прежние годы.

В пятницу ЦИК провел обучающее мероприятие, посвященное подготовке партий к этапу выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы. В нем приняли участие представители политических сил, имеющих право принимать участие в выборах, и региональных избиркомов.

Принцип работы комплекса для проверки подписей следующий:

- подписные листы сканируются и оцифровываются;

- введенные от руки персональные данные распознаются (распознавание - до 97%) и сравниваются с данными из регистра избирателей;

- почерки проходят оценку, схожие почерки объединяются в кластеры, которые потом анализирует эксперт-почерковед, выявляя подписи, оставленные одним человеком;

- решение о признании подписей действительными или недействительными принимает избирательная комиссия.

"Для тех, кто добросовестно собирает подписи, эта система в помощь, а те, кто привык "рисовать", будут выявлены", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что ЦИК учел опыт прошлых лет, в том числе кампании 2019 года по выборам депутатов Мосгордумы. Напомним, тогда претенденты получили много отказов в регистрации именно из-за признания подписей недостоверными. Часть этих решений была оспорена в ЦИК, одному из участников комиссия вернула "в актив" порядка 800 автографов. По словам Памфиловой, ЦИК перезаключил соглашение с МВД, теперь в нем более четко прописаны требования к подписным листам.