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04.06.2021 12:01
Рубрика: Власть

В ЦИКе презентовали сканер для проверки подписных листов

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком представил программный комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. По словам главы комиссии Элла Памфиловой, он позволит ускорить проверку и избежать ряда спорных моментов, которые проводили к конфликтам в прежние годы.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Памфилова пригласила экспертов обсудить вопросы многодневного голосования

В пятницу ЦИК провел обучающее мероприятие, посвященное подготовке партий к этапу выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы. В нем приняли участие представители политических сил, имеющих право принимать участие в выборах, и региональных избиркомов.

Принцип работы комплекса для проверки подписей следующий:

  • - подписные листы сканируются и оцифровываются;
  • - введенные от руки персональные данные распознаются (распознавание - до 97%) и сравниваются с данными из регистра избирателей;
  • - почерки проходят оценку, схожие почерки объединяются в кластеры, которые потом анализирует эксперт-почерковед, выявляя подписи, оставленные одним человеком;
  • - решение о признании подписей действительными или недействительными принимает избирательная комиссия.

"Для тех, кто добросовестно собирает подписи, эта система в помощь, а те, кто привык "рисовать", будут выявлены", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что ЦИК учел опыт прошлых лет, в том числе кампании 2019 года по выборам депутатов Мосгордумы. Напомним, тогда претенденты получили много отказов в регистрации именно из-за признания подписей недостоверными. Часть этих решений была оспорена в ЦИК, одному из участников комиссия вернула "в актив" порядка 800 автографов. По словам Памфиловой, ЦИК перезаключил соглашение с МВД, теперь в нем более четко прописаны требования к подписным листам.

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