В ДТП с участием машины из кортежа главы Киргизии погиб сотрудник спецслужб

Одна из машин сопровождения кортежа главы Киргизии Садыра Жапарова попала в дорожно-транспортное происшествие. Погиб сотрудник 9-й службы Госкомитета нацбезопасности (Службы госохраны), еще пять человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Как рассказали в администрации президента КР, чрезвычайное происшествие произошло 4 июня в Иссык-Кульской области на участке дороге недалеко от села Ананьево. В автомобиль сопровождения, в котором находился погибший и еще три человека, врезалась выехавшая на встречную полосу легковая машина.

По предварительным данным, ее водитель был пьян. Он вместе с еще одним пассажиром возвращались с праздника.

По информации официальных источников, глава государства не пострадал.