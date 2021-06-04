В Европе начали прививать против COVID-19 подростков 12-15 лет

В Великобритании одобрили проведение вакцинации от коронавируса для подростков 12-15 лет препаратом Pfizer/BioNTech (Comirnaty), об этом сообщил сегодня Swissinfo cо ссылкой на BBC.

"Для этой возрастной группы это безопасно и эффективно, и польза превышает риски", - комментирует издание решение британского регулятора.

Вакцинация подростков от 16 лет и старше этой вакциной в Британии была одобрен раньше.

Европейский регулятор EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) одобрил применение вакцины Pfizer у подростков старше 12 лет в конце мая. В США разрешили прививать эту возрастную группу еще раньше - решение FDA было обнародовано 11 мая, и сразу же сообщалось, что к началу следующего учебного года школьники будут привиты.

Ранее сообщалось, что власти Испании рассчитывают провести вакцинацию против коронавируса COVID-19 среди подростков от 12 до 19 лет до начала нового учебного года в сентябре.

В некоторых европейских странах решили не медлить и начали прививочную кампанию подростков практически сразу после разрешения EMA.

Так, в Италии вакцинация препаратом Pfizer у детей от 12 и старше уже идет. А во Франции ее старт планируют на 15 июня. Германия также заявляла, что вакцинация будет предлагаться подросткам старше 12 лет.

Что касается России, у нас пока применение любой из четырех зарегистрированных в стране вакцин против коронавируса у детского населения не разрешено - еще предстоит провести соответствующие клинические исследования. Сегодня в рамках Санкт-Петербургского экономического форума министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины "Спутник V" для детей начнутся в ближайшее время. Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал предложение "изменить действующие ограничения" в отношении применения вакцины у детей старшего школьного возраста. "Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения вакцины "Спутник V", - заявил Гинцбург.