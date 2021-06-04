В Год науки для школьников пройдет Национальная технологическая олимпиада

В Год науки и технологий в России впервые пройдет Национальная технологическая олимпиада для школьников. Это соревнования в формате технологических игр, они охватят все школы России. Олимпиада будет проводиться по разным направлениям: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий.

Этот "умный" шарик измеряет морские волны: работает и в шторм, и в штиль. Фото: Александр Корольков/РГ

Может ли она стать главным "поставщиком" талантов для технологического прорыва страны? По словам Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, ведомство уже готовит программу по созданию инструментов для развития студенческого технологического предпринимательства.

- Университеты активно идут в школы, важно создавать для школьников возможности как можно раньше пробовать себя в предпринимательстве, - отметил Валерий Фальков. - При этом самый важный вопрос - мотивации - решают такие инициативы, как Национальная технологическая олимпиада и другие конкурсы, где команды работают над межпредметными задачами. Наша страна наработала уникальный опыт по работе с талантами.

Цель Национальной технологической олимпиады - создать массовый и общедоступный механизм выявления и развития талантов в сфере прикладной науки и технологий у российских школьников. Она включена в федеральный план мероприятий Года науки и технологий в России, стартует осенью 2021 года и будет проводиться ежегодно с максимальным охватом детей.

- В школьном возрасте все знания, навыки, умения можно впитывать очень быстро. Поэтому несмотря на то, что у нас платформа для всех, подавляющее большинство конкурсантов - это школьники и студенты. Начинать нужно с детства, - отметил Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Важно, чтобы именно в юном возрасте закладывались базовые навыки и компетенции, которые будут полезны везде, вне зависимости от того, по какому направлению школьник или студент пойдет.

Эксперты сходятся во мнении: технологическое будущее России напрямую зависит от того, станет ли "поколение двухтысячных" - поколением технологических предпринимателей. Как отметил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, вуз уже сейчас за свой счет принимает на обучение молодые таланты и целые команды с перспективными проектами, даже если их баллов ЕГЭ не хватает для зачисления на "бюджет". По словам ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова, за последние 14 лет в стране сильно изменилась роль всероссийских олимпиад.

"Когда-то олимпиады были лишь механизмом поступления в университеты. С 2007 года мы сделали огромный прорыв, чтобы Национальная технологическая олимпиада стала возможностью для школьников реализовать себя, выбрать свой технологический и профессиональный путь, - сказал ректор ДВФУ Никита Анисимов. - Для нас развитие российского Дальнего Востока напрямую связано с присутствием там команд, молодых талантов, которые готовы вкладывать в регион все силы".

В основе Национальной технологической олимпиады лежит опыт Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая проводилась в России шесть лет подряд. Это инженерные соревнования для школьников.

"Исторически перед школой не стояла задача выдвинуть школьников на фронтир технологического развития. Этим занимались кружки, куда ты приходишь, чтобы делать что-то принципиально новое и менять мир, - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - В траектории развития молодого человека есть разные типы деятельности. Одна - выучить математику, другая - пытаться решать задачи технологического фронтира, менять мир, быть взрослым участником группы, технологического кружка. Именно эту роль кружка мы должны восстановить, в том числе, через Национальную технологическую олимпиаду".