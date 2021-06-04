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04.06.2021 16:02
Рубрика: Общество

В Индии нашли штаммы коронавируса, опасные для вакцинированных

Текст: Евгения Думанская

Индийские медики выявили три штамма коронавирусной инфекции, которые опасны для людей, получивших прививки. Это линия B.1.617 SARS-CoV-2.

Фото: Пресс-служба Деда Мороза
Российский Дед Мороз сделал прививку от коронавируса

Врачи зафиксировали 63 случая так называемой прорывной инфекции, когда после вакцинации человек заражается болезнью, которую должна предотвратить прививка. Средний возраст заболевших составил 37 лет, ни у кого из них нет сопутствующих заболеваний, являющихся факторами риска.

Среди заболевших 53 человека получили прививку препаратом Covaxin, а еще десять прививались Covishield. При этом 36 пациентов перед болезнью получили уже две прививки, а остальные - одну.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование Всеиндийского института медицинских наук и Института геномики и интегративной биологии, штаммы B.1.617 обладают двойной мутацией, впервые их обнаружили в Индии.

По мнению врачей, именно эта линия стала одной из причин второй волны коронавируса в стране, а сейчас этот вариант вируса распространился уже по многим государствам. Индия находится на втором месте в мире по числу заражений - заболели уже свыше 28,5 миллиона человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие опасные штаммы коронавируса зафиксированы в России.

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