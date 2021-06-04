В Индии нашли штаммы коронавируса, опасные для вакцинированных

Индийские медики выявили три штамма коронавирусной инфекции, которые опасны для людей, получивших прививки. Это линия B.1.617 SARS-CoV-2.

Врачи зафиксировали 63 случая так называемой прорывной инфекции, когда после вакцинации человек заражается болезнью, которую должна предотвратить прививка. Средний возраст заболевших составил 37 лет, ни у кого из них нет сопутствующих заболеваний, являющихся факторами риска.

Среди заболевших 53 человека получили прививку препаратом Covaxin, а еще десять прививались Covishield. При этом 36 пациентов перед болезнью получили уже две прививки, а остальные - одну.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование Всеиндийского института медицинских наук и Института геномики и интегративной биологии, штаммы B.1.617 обладают двойной мутацией, впервые их обнаружили в Индии.

По мнению врачей, именно эта линия стала одной из причин второй волны коронавируса в стране, а сейчас этот вариант вируса распространился уже по многим государствам. Индия находится на втором месте в мире по числу заражений - заболели уже свыше 28,5 миллиона человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие опасные штаммы коронавируса зафиксированы в России.