В Киргизии начали эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сел

Власти Киргизии начали эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сел в Чон-Алайском районе Ошской области. Данную информацию подтвердили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР.

К операции привлечены районные отделы МЧС, руководство Чон-Алайского района и комиссия гражданской обороны.

В настоящее время в поселке Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области Киргизии, где в ночь с 3 на 4 июня 2021 года обострилась обстановка, находится руководство региона и ряда силовых ведомств.

Ранее специальное представительство правительства Киргизии по приграничным вопросам распространило официальное заявление по ситуации в Унжу-Булаке. В документе в частности говорится, что утверждение таджикской стороны о том, что участок границы близ названого населенного пункта является описанным, не соответствует действительности.

В свою очередь пограничная служба Республики Таджикистан заявила, что их пограничный наряд был выставлен на согласованном участке территории киргизско-таджикской границы.

Сегодня же МИД Киргизии вручил послу Таджикистана ноту протеста в связи с обострением обстановки на киргизско-таджикской границе.