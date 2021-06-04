В Nord Stream 2 AG сообщили о прокладке первой нитки "Северного потока-2"

"Сегодня завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пусконаладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются", - говорится в заявлении компании.
Первую нитку газопровода строила трубоукладочная баржа "Фортуна", которая начала работы еще в декабре прошлого года. Вторую нитку прокладывает судно "Академик Черский", приступивший к процессу только в конце апреля этого года.
Согласно данным о морской геопозиции судов, на сегодняшний день судну осталось проложить около 80 км второй нитки. Около 60 км в исключительной экономической зоне Дании и 16,5 км в немецкой зоне.
Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США и возобновлено только декабре 2020 года российскими судами. "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.