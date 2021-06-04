В Подмосковье задержан наркодилер с крупной партией героина

В подмосковных Луховицах полицейские задержали мужчину, перевозившего свыше 100 свертков с героином.

Как рассказали в пресс-службе МВД, инспекторы ДПС остановили на трассе "Урал" иномарку, за рулем которой находился 27-летний приезжий из ближнего зарубежья. Он пояснил, что едет в Пензу, при этом сильно нервничал. В ходе досмотра под капотом авто был обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Оказалось, что это героин весом около 200 граммов.

Задержанный забрал наркотики в Одинцово, а закладку должен был сделать в Пензенской области. Теперь мужчине грозят 20 лет тюрьмы.