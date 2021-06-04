В Роспотребнадзоре предупредили об опасности насекомых на юге России

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, какую опасность могут представлять насекомые, обитающие на российском юге.

По ее словам, в последнее время на черноморском побережье все чаще замечают тигровых комаров. Определить их достаточно легко - на лапках и теле у них видны черно-белые полоски, из-за которых они и получили свое название.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", - пояснила Рославцева в комментарии Sputnik.

Эксперт отметила, что опасность могут представлять и другие виды комаров, почти все из них могут быть переносчиками глистов. Так, например, для Крыма характерны случаи дирофиляриоза, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки круглых нитевидных гельминтов.

Кроме того, в Крыму есть малярийные комары и очень много москитов.

"Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты", - рекомендует Рославцева.

По ее словам, также можно использовать инсектицидные и репеллентные средства в аэрозольных баллонах". Репелленты помогут защититься и от энцефалитных клещей.