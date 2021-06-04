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04.06.2021 12:53
Рубрика: Власть

В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу на территории центра военно-патриотического воспитания "Авангард" прошла церемония приведения к военной присяге 188 новобранцев, которые будут служить в пяти спортивных ротах ЦСКА в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе. Поздравить молодых атлетов с этим событием приехал статс-секретарь, заместителя министра обороны РФ Николай Панков.

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Он сказал, что этим призывникам предстоит под флагом ЦСКА вершить славу России на легендарных спортивных площадках. "Уверен, что вы по праву будете достойными преемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции. Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными", - пообещал Панков.

Учитывая, что среди новобранцев семь мастеров спорта России международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта и два спортсмена первого разряда, от них можно ожидать достойных результатов на соревнованиях самого высокого уровня.

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