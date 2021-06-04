В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов

В пятницу на территории центра военно-патриотического воспитания "Авангард" прошла церемония приведения к военной присяге 188 новобранцев, которые будут служить в пяти спортивных ротах ЦСКА в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе. Поздравить молодых атлетов с этим событием приехал статс-секретарь, заместителя министра обороны РФ Николай Панков.

Он сказал, что этим призывникам предстоит под флагом ЦСКА вершить славу России на легендарных спортивных площадках. "Уверен, что вы по праву будете достойными преемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции. Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными", - пообещал Панков.

Учитывая, что среди новобранцев семь мастеров спорта России международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта и два спортсмена первого разряда, от них можно ожидать достойных результатов на соревнованиях самого высокого уровня.