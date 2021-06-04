"ВКонтакте" запустила очень полезную функцию для всех

Мобильное приложение "ВКонтакте" получило возможность отправки исчезающих и тихих сообщений. Об этом говорится в официальном сообщении крупнейшей российской соцсети.

Исчезающие сообщения автоматически пропадают из чатов спустя установленное пользователем время - от 15 секунд до 24 часов. Вместо них будет появляться надпись: "Сообщение исчезло".

Тихие сообщения - это возможность отправлять послания без звука на стороне получателя, чтобы не разбудить его или не отвлечь от важных дел (такая же опция есть и в Telegram). Чтобы выбрать один из новых типов сообщений, нужно набрать текст и зажать кнопку отправки.