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04.06.2021 08:23
Рубрика: Власть

Володин оценил решение Киева переименовать переулок Терешковой

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал украинские власти за то, что в Киеве переименовали переулок Терешковой и несколько улиц с советскими названиями. Он назвал мотивы решения киевских властей.

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Комиссия мэрии также переименовала переулок имени писателя Александра Радищева, улицу имени генерала Паисия Кайсарова и улицу академика Глеба Кржижановского.

"Руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа", - так Володин оценил это решение в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что это далеко не первый шаг в таком направлении.

"Сначала отобрали право на родной язык у русских, венгров, поляков, румын, молдаван, - обратил внимание спикер. - Затем - веру, разрушив православную церковь и предложив взамен то, что многие не приняли".

Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
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Кроме того, киевская власть, по его словам, отняла у своего народа историю, выдумав события, которые якобы произошли много веков назад.

А также - отвергли факты из более позднего периода.

"Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения, - констатировал председатель ГД. - А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев - покорителей космоса?"

Володин назвал очевидными мотивы таких поступков - удержать власть.

"Но какой ценой? - спросил политик. - Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания".

Он напомнил, что Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт, ее имя носят улицы не только Украины, но и многих стран мира. "Ей не надо доказывать свои заслуги. Они признаны странами и народами, - подчеркнул Володин. - А Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться".

Но путь, ими выбранный - неправильный. Более того, опасный, продолжил спикер.

"Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное - вряд ли забудется", - резюмировал он.

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