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03.06.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Ветер раздувает страсти

Развитие альтернативной генерации необратимо
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
Крупные потребители ощутят снижение цены на чистую энергию по мере наращивания мощностей ВИЭ-генерации. Подстегнет процесс и введение трансграничного углеродного налога. Сгенерированная на базе возобновляемых источников энергия может стать дешевле традиционной уже в ближайшие десять лет.
За последние десять лет стоимость электроэнергии от ветровых установок снизилась на 30-40 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru За последние десять лет стоимость электроэнергии от ветровых установок снизилась на 30-40 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru
За последние десять лет стоимость электроэнергии от ветровых установок снизилась на 30-40 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Компромисс между ВИЭ и умеренной ценой возможен, а в некоторых странах уже достигнут. С 2010 до 2019 годы себестоимость электричества, генерируемого солнечными фотоэлектрическими установками и КСЭ-модулями, снизилась на 82 процента. За этот же период себестоимость производства электроэнергии наземными и морскими ветровыми электростанциями упала на 40 и 29 процентов соответственно (IRENA). Для сравнения, цена на угольную энергию в это же время практически не изменилась: с 111 долларов за 1 МВт/ч в 2009 году она упала всего до 109 долларов США в 2019 году (по данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики АРВЭ).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
ТЭЦ пока остаются основой национальной электроэнергетики в России

Стоимость электроэнергии в странах с большими объемами установленной мощности ВИЭ, как правило, ниже, чем в странах с доминирующей угольной генерацией. В Польше, которая активно использует уголь для производства электроэнергии, оптовые цены на электричество достигли 46 долларов за 1 МВт/ч. В соседней Германии, где акцент делают на развитие ВИЭ, стоимость электроэнергии - 26 долларов.

По мнению экспертов АРВЭ, в России "зеленая" электроэнергия будет следовать общемировым тенденциям и в скором времени станет дешевле электроэнергии из традиционных источников. Этому способствует практика проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов в сфере ВИЭ, которые усиливают конкуренцию на рынке. Конкуренция, в свою очередь, помогает снижать удельные капитальные вложения в заявках конкурсных отборов. С 2015 года почти в три раза снизились заявляемые капитальные вложения в строительство 1 кВт ветровой генерации.

Ветряные электростанции в России уже выдерживают конкуренцию с некоторыми традиционными объектами генерации, если первые построены в оптимальных локациях. Например, юг России: тарифы на газ там максимальны, а побережья Азовского и Черного морей обладают высоким ветряным потенциалом и прекрасно подходят для строительства ВЭС. При наличии оптимального финансирования нормированная стоимость электроэнергии для газотурбинных установок и ВЭС уже становится сопоставимой.

Европа - наш основной торговый партнер, поэтому введение трансграничного углеродного налога активизирует развитие "зеленой" генерации в России

В АРВЭ подсчитали, LCOE (Levelized Cost of Energy, средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции) проектов СЭС и ВЭС в России приближается к уровню традиционной генерации. К 2030 году LCOE для традиционной генерации может увеличиться на 20 процентов. В основном за счет дорожающего топлива и затрат на сервис и оборудование. К этому же 2030 году может быть достигнут паритет LCOE ВЭС с угольными ТЭС. Но при условии снижения капитальных и операционных затрат, стоимости капитала и при одновременном увеличении коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) ВИЭ. А если ветроустановки и дальше будут усовершенствованы, а их технико-экономические показатели значительно улучшатся, то после 2030 года можно ожидать даже паритета LCOE ВЭС с газовой генерацией.

Введение Европой трансграничного углеродного налога тоже повлияет на развитие ВИЭ-генерации в России, считают эксперты. "Бизнесу переход на ВИЭ дает конкурентное преимущество на зарубежных рынках. В последнее время западные партнеры перед заключением контрактов обращают внимание не только на финансовые показатели второй стороны, но и на реализацию ею ESG-политики", - говорит Артем Евланов, гендиректор "ИНТЭК-Строй". Но следует учитывать, что в 2021 году стоимость оборудования для солнечной энергетики, например, увеличилась на 18 процентов, установка панелей в 10 кВт обойдется примерно в 500 тысяч рублей, добавляет он.

Фото: Istock
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Илья Нестеренко, директор по стратегии, развитию бизнеса и маркетингу Aggreko Eurasia, согласен, что с увеличением роли ESG-факторов потребление электроэнергии ВИЭ для компаний может стать уже сейчас конкурентным преимуществом, обеспечивающим устойчивость в будущем. "Но чтобы мы наблюдали комплексное развитие ВИЭ не только на оптовом рынке, который, по сути, развивается за счет потребителей электроэнергии, нужны субсидии на покупку оборудования или снижение таможенных пошлин на ввозимое оборудование для ВИЭ-станций, также нужно снизить стоимость капитала - процентные ставки по кредитам", - считает он.

Тем временем

К 2050 году глобальный энергетический мир будет выглядеть совершенно иначе. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском докладе заявило, что у населения планеты есть шанс сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов, если к 2050 году удастся снизить выбросы углекислого газа до "чистого" ноля. Этот путь предполагает ежегодное (до 2030 года) увеличение мощности солнечной энергии до 630 гигаватт, а ветроэнергетики - до 390 гигаватт.

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