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04.06.2021 06:16
Рубрика: Общество

Врач назвал главные ошибки при похудении

Текст: Тимур Алимов

Самостоятельное похудение с помощью модных диет может обернуться серьезными последствиями, особенно для женского организма, предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

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По его словам, популярные диеты чреваты массой осложнений, включая камни в почках, повышение мочевой кислоты и подагру.

- Когда женщины худеют самостоятельно и неправильно, например, отказываясь полностью от жиров или от жиров животного происхождения, у них происходит нарушение выработки гормонов, в том числе эстрогена и прогестерона, который запускает месячный цикл. Самое типичное осложнение при самостоятельном похудении - это аменорея, - приводит слова доктора радио Sputnik.

Для эффективного похудения нужно прежде всего определить, с какой проблемой бороться: просто избыточным весом - до 10 процентов лишней массы тела или же ожирением - превышением нормы на 50-60 килограммов, что является сложным системным заболеванием. Избавляться от недуга можно только с помощью специалиста, который сумеет обнаружить и устранить причину болезни.

Все диеты, отметил Ковальков, основаны на одном принципе - снижении в крови уровня инсулина, который вырабатывается при потреблении сладостей.

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- Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон - адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон - инсулин. Наша задача - чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, а не от жирного, - сказал диетолог.

Для избавления от лишнего веса, считает доктор, необходимо в первую очередь ограничить в рационе или убрать на время продукты, содержащие сахар: картофель, белый шлифованный рис, любой хлеб, фруктовые соки. Вместо последних можно пить овощные, даже свежевыжатые. Из сладкого возможно потреблять мед.

- И двигайтесь, проходите хотя бы пять километров в сутки. Просто ходьба, без спортзала, этого будет достаточно на первых порах. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь, - заключил врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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