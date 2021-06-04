Вышел трейлер хоррора "Демоник" - нового фильма режиссера "Района № 9"

Первый полноценный трейлер напряженно ожидаемого художественного фильма "Демоник" (Demonic) опубликован на YouTube.

Напряженность же ситуации придает тот факт, что снял ленту, причем по-тихому, в годину пандемии, Нил Бломкамп, автор культового "Района №9". Остальные полнометражные работы которого прежнего отклика уже не находили.

Соответственно, "Демоник" - первый полный метр постановщика со времен "Робота по имени Чаппи".

"В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более двадцати человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости", - это синопсис.

Бломкамп - режиссер, сценарист и сопродюсер проекта.

Российская премьера обещана на 20 августа.