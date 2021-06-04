Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма.

По ее словам, поразительным является то, что Украине должны все: Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков. В своем Telegram-канале Захарова с иронией назвала такое поведение украинских политиков "какой-никакой, но тоже стратегией".

Отметим, что на брифинге в пятницу Данилов также обвинил Германию и Францию, две ведущие страны Евросоюза в том, что именно эти две страны в 2008 году отказали Киеву и Тбилиси в реализации плана действий по членству в НАТО. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "вытеснить" Россию из Крыма можно путем инициирования данного вопроса "темой номер один" международной повестки и создания механизма давления на Москву.