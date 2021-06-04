Замглавы МЧС рассказал о работе в рамках "регуляторной гильотины"

В пятницу, 4 июня, замглавы МЧС Алексей Серко на сессии Ассоциации юристов России рассказал о работе Министерства в рамках "регуляторной гильотины".

"С 1 января 2021 года отменено 53 постановления правительства РФ в сфере деятельности МЧС России и 125 ведомственных актов. Взамен принято 10 новых актов", - сообщил Алексей Серко.

По его словам, дополнительно запланировано принятие одного правительственного акта и двух ведомственных приказов.

Кроме того, участникам сессии Ассоциации юристов России статс-секретарь МЧС сообщил статистические цифры проверок за год.

"В 2020 году надзорными органами МЧС России проведено более 94 тысяч плановых и внеплановых проверок. Выявлено свыше 439 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Устранено 369 тысяч нарушений. О выявленных фактах направлено 45 тысяч информационных писем, в том числе свыше 19 тысяч в органы прокуратуры", - такие цифры привел в своей презентации Алексей Серко.