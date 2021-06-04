Зонтичное предоставление поручительства будет особенно востребовано микробизнесом

ПСБ приветствует решение о создании нового механизма поддержки кредитования бизнеса через поручительство "Корпорации МСП". ПСБ, являясь одним из крупнейших кредиторов малого и среднего бизнеса, видит потребность предпринимателей, особенно малых и микропредприятий, в поддержке финансирования их деятельности.

Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ сказал: "Согласно нашему ежемесячному исследованию - Индексу RSBI, среди поданных в апреле кредитных заявок доля отказов микробизнесу составляла 62%. По нашим оценкам, после запуска нового механизма поддержки бизнеса, количество таких компаний, получивших отказ в кредитовании, сократится в два раза. Мы неоднократно предлагали эту инициативу на различных дискуссионных площадках: по нашему мнению реализация портфельного поручительства для бизнеса повысит доступ небольших предприятий к банковскому финансированию, поэтому ПСБ принимает активное участие в подготовке к запуску нового механизма поддержки предпринимателей".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"