Академик Дынкин: Пять шагов, чтобы разрядить опасную ситуацию в мире

Александр Александрович, представьте, что вам поручили разработать план - пять главных шагов, чтобы нормализовать ситуацию в мире. Какие это были бы шаги?

Александр Дынкин: Первый - конечно, сохранение стратегической стабильности. Надо продолжать развивать контроль над вооружением.

Второй - препятствовать распространению ядерного оружия. Мне кажется, понимание вокруг этой темы существует, потому что началось движение по иранской ядерной проблеме, о чем Дональд Трамп и слышать не хотел.

Третий - совместные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

Четвертый шаг, я бы назвал его "белой сделкой", это сотрудничество в борьбе с пандемиями. Угрозы новых пандемий будут нарастать.

И пятый шаг - убедить Запад, что не надо стремиться к единообразию. В ранние годы советской власти верили в мировую пролетарскую революцию. Сейчас Запад продвигает мировую демократическую революцию. Это неустойчивая конструкция. Когда есть плюрализм, есть разные идентичности, взгляды - конструкция более устойчивая. Если не доводить ее до конфликта. А идеологический упор только на один вариант для всех - лишен историзма.

Полностью интервью с академиком РАН Александром Дынкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".