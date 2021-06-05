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05.06.2021 06:00
Рубрика: Власть

Академик Дынкин: Пять шагов, чтобы разрядить опасную ситуацию в мире

Текст: Татьяна Панина
Ведущие дипломаты, политики и ученые из 25 стран обсудят современные вызовы мировому порядку. Это главная тема VII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Накануне возможные варианты выхода их огнеопасной ситуации, сложившейся в мире, мы обсудили с академиком РАН, президентом Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александром Дынкиным.
Президент ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН" Александр Дынкин. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Президент ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН" Александр Дынкин. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Президент ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН" Александр Дынкин. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Александр Александрович, представьте, что вам поручили разработать план - пять главных шагов, чтобы нормализовать ситуацию в мире. Какие это были бы шаги?

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Александр Дынкин: Первый - конечно, сохранение стратегической стабильности. Надо продолжать развивать контроль над вооружением.

Второй - препятствовать распространению ядерного оружия. Мне кажется, понимание вокруг этой темы существует, потому что началось движение по иранской ядерной проблеме, о чем Дональд Трамп и слышать не хотел.

Третий - совместные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

Четвертый шаг, я бы назвал его "белой сделкой", это сотрудничество в борьбе с пандемиями. Угрозы новых пандемий будут нарастать.

И пятый шаг - убедить Запад, что не надо стремиться к единообразию. В ранние годы советской власти верили в мировую пролетарскую революцию. Сейчас Запад продвигает мировую демократическую революцию. Это неустойчивая конструкция. Когда есть плюрализм, есть разные идентичности, взгляды - конструкция более устойчивая. Если не доводить ее до конфликта. А идеологический упор только на один вариант для всех - лишен историзма.

Полностью интервью с академиком РАН Александром Дынкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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