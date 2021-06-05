Болгары вышли на протест у посольства США в Софии

Граждане Болгарии организовали протест у посольства США в Софии. Акция проходила под названием "Против своеволия американских военных!".

Поводом для митинга послужил конфуз на проходящих в республике военных учениях НАТО. В ходе боевых тренировочных мероприятий солдаты США по ошибке взяли штурмом гражданское предприятие, работники которого были ошарашены случившимся.

Основным требованием демонстрантов является закрытие военных баз Альянса, расположенных в республике. Кроме того, они категоричны, что Болгария утрачивает свой суверенитет из-за вмешательства американского посольства во внутренние дела страны.

"Агрессор-США, вон из нашей родины!", - говорилось на одном из более политкорректных плакатов.