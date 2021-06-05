Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило импорт и применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Информация об этом опубликована в Twitter "Спутник V" со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Бразильской стороне были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа, говорится в сообщении. Отмечается также, что вакцина будет поставлена в конце июля.

Бразилия стала 67-й страной в мире, одобрившей российский препарат. Общее население этих стран превышает 3,4 миллиарда человек. "Спутник V" занимает второе место среди вакцин от коронавируса в мире по числу разрешений, выданных государственными регуляторами, пишет РИА Новости.

#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety 🇧🇷

👇https://t.co/JnsNHFRT7V — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021