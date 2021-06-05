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05.06.2021 21:45
Рубрика: Власть

"ЕР" не поддерживает идею от отмене маткапитала для части россиян

Текст: Галина Мисливская
Введение имущественных ограничений для назначения маткапитала осложнит положение молодых семей - им придется сдавать декларацию о доходах, фракция "Единой России" в Госдуме не поддерживает эту идею, заявил ТАСС первый замглавы фракции Андрей Исаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Путин согласился обсудить идею об использовании маткапитала на ремонт

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") предложил не предоставлять ряд мер социальной поддержки, в том числе - материнский капитал - гражданам с высокими доходами, например, более 5 млн рублей в год.

"Мы не поддерживаем эту идею", - заявил Андрей Исаев. "Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн рублей? А вот декларации о доходах при введении такого ограничения сдавать придется всем", - пояснил он свою позицию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Материнский капитал

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