"ЕР" не поддерживает идею от отмене маткапитала для части россиян

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") предложил не предоставлять ряд мер социальной поддержки, в том числе - материнский капитал - гражданам с высокими доходами, например, более 5 млн рублей в год.

"Мы не поддерживаем эту идею", - заявил Андрей Исаев. "Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн рублей? А вот декларации о доходах при введении такого ограничения сдавать придется всем", - пояснил он свою позицию.