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Текст:   Марина Трубилина 
14:27 05.06.2021

ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ

За введение единого порядка определения нормативов на жилищно-коммунальные услуги выступает Федеральная антимонопольная служба.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме замруководителя ФАС Виталий Королев.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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При едином экономическом пространстве в стране нормативы на воду, тепло и другие коммунальные услуги довольно сильно отличаются в разных регионах и муниципалитетах. И это вызывает вопросы жителей, отметил Королев.

В некоторых случаях нормативы оказываются причиной, по которой жителям кажется, что их платежи завышены. Иногда органы власти могут попытаться сбалансировать не очень высокие тарифы за счет более высокого норматива, отметил Королев. Однако установление нормативов - полномочия региональных властей.

"Мы давно ставим вопрос о том, что необходимо найти универсальный подход по формированию нормативов. Ведём эту работу с регионами", - сказал замруководителя ФАС. Установление единых критериев позволит сделать платёж за ЖКУ более понятным для граждан и обеспечит единство подходов к формированию нормативов по всей стране, подчеркивает он.

Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС Виталием Королевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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