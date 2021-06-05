ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ

За введение единого порядка определения нормативов на жилищно-коммунальные услуги выступает Федеральная антимонопольная служба.

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме замруководителя ФАС Виталий Королев.

При едином экономическом пространстве в стране нормативы на воду, тепло и другие коммунальные услуги довольно сильно отличаются в разных регионах и муниципалитетах. И это вызывает вопросы жителей, отметил Королев.

В некоторых случаях нормативы оказываются причиной, по которой жителям кажется, что их платежи завышены. Иногда органы власти могут попытаться сбалансировать не очень высокие тарифы за счет более высокого норматива, отметил Королев. Однако установление нормативов - полномочия региональных властей.

"Мы давно ставим вопрос о том, что необходимо найти универсальный подход по формированию нормативов. Ведём эту работу с регионами", - сказал замруководителя ФАС. Установление единых критериев позволит сделать платёж за ЖКУ более понятным для граждан и обеспечит единство подходов к формированию нормативов по всей стране, подчеркивает он.

Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС Виталием Королевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".