Генпрокуратура выдаст Таджикистану четырех опасных преступников

Генеральной прокуратурой России принято решение экстрадировать в Таджикистан четырех граждан этой страны, обвиняемых в серьезных преступлениях. Среди них есть обвиняемый в терроризме, обвиняемые в убийствах и дезертир. С запросом выдать данных граждан обратилась Генеральная прокуратура Таджикистана. Как сообщают в российской прокуратуре, сегодня обвиняемые в сопровождении спецконвоя Федеральной службы исполнения наказаний должны быть доставлены в Душанбе.

"Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Таджикистан удалось добиться положительных решений по экстрадиции, - подчеркивают в Генпрокуратуре РФ. - Решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче указанных лиц вступили в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить их передачу".