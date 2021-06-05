Глава OMV рассказал о строительстве второй ветки "Северного потока-2"

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал ТАСС о ситуации со второй веткой газопровода "Северный поток-2". По его словам, "осталось чуть более 50 км".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по прокладке труб первой ветки "Северного потока-2" завершена, "Газпром" готов к заполнению трубопровода. "Работа продолжается, линейная работа целиком, включая морской участок, запущена", - подчеркнул он. "Осталось приподнять и сварить, но прокладка сама завершена", - уточнил президент.

Первую нитку газопровода строила трубоукладочная баржа "Фортуна", которая начала работы еще в декабре прошлого года. Вторую нитку прокладывает судно "Академик Черский", приступивший к процессу только в конце апреля этого года. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.