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Власть
04.06.2021 14:51
Текст: Кира Латухина

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2"

Работа по прокладке труб первой ветки "Северного потока-2" завершилась, "Газпром" готов к заполнению трубопровода. Об этом заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин.

"Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой ветки "Северного потока-2", - торжественно объявил Владимир Путин. "Работа продолжается, линейная работа целиком, включая морской участок, запущена", - подчеркнул он. "Осталось приподнять и сварить, но прокладка сама завершена", - уточнил президент.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Подан и газ на компрессорную станцию "Славянская", то есть "Газпром" готов к заполнению "голубым топливом" "Северного потока-2". Как и "Северный поток-1", газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному энергоснабжению потребителей, заверил Путин.

"Проект экономически высокоэффективный, полностью соответствует самым высоким экологическим стандартам и техническим требованиям", - подчеркнул президент. "Готовы и дальше организовывать с нашими партнерами подобные проекты", - заверил он. Путин рассчитывает, что логика взаимной выгоды превзойдет искусственные барьеры политической конъюнктуры.

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