Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2"

"Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой ветки "Северного потока-2", - торжественно объявил Владимир Путин. "Работа продолжается, линейная работа целиком, включая морской участок, запущена", - подчеркнул он. "Осталось приподнять и сварить, но прокладка сама завершена", - уточнил президент.

Подан и газ на компрессорную станцию "Славянская", то есть "Газпром" готов к заполнению "голубым топливом" "Северного потока-2". Как и "Северный поток-1", газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному энергоснабжению потребителей, заверил Путин.

"Проект экономически высокоэффективный, полностью соответствует самым высоким экологическим стандартам и техническим требованиям", - подчеркнул президент. "Готовы и дальше организовывать с нашими партнерами подобные проекты", - заверил он. Путин рассчитывает, что логика взаимной выгоды превзойдет искусственные барьеры политической конъюнктуры.