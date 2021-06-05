Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня. Это стало его первой публичной деятельностью с шестого мая. По данным министерства объединения Южной Кореи, нынешний период отсутствия лидера КНДР на публике стал самым длинным с начала 2021 года.

В заседании участвовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК. На форуме обсуждался созыв пленума ЦК. Ким Чен Ын проанализировал текущее положение дел. По его словам, пленум необходимо созвать для подведения итогов первого полугодия и уточнения направлений развития, передает РИА Новости.

"Многие проекты перспективно продвигаются благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры на собственные силы всей партии и народа, которые чрезвычайно приподнял 8-й съезд партии, состоявшийся в январе", - цитирует северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын считает необходимым усилить руководящую роль партии и стимулировать "настойчивую борьбу" за стабилизацию и улучшение экономики и народной жизни. На пленуме ЦК партии будет решаться штатная перестройка отделов ЦК партии.