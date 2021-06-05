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05.06.2021 12:44
Рубрика: В мире

Киргизия и Таджикистан отведут войска от границы

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Соответствующий протокол подписали главы спецслужб КР и РТ Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР.

На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран

Как проинформировал руководитель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев в течение суток, пока решался вопрос со спорной территорией, на участок киргизско-таджикской границы были стянуты дополнительные военные подразделения двух стран.

По словам Камчыбека Ташиева переговоры с таджикской стороной, проведенные 4 июня 2021 года, не дали результатов. Стороны смогли найти компромисс только сегодня в ходе еще одной встречи.

Одним из пунктов договоренностей является отвод воинских формирований, находящиеся близ границы, на постоянные места дислокации. На участке государственной границы будут нести службу только военнослужащие пограничных служб.

Сегодня же жители приграничных сел Чон-Алайского района Ошкой области начнут возвращаться домой после эвакуации, которая была организована вчера в связи с обострением обстановки на киргизско-таджикской госгранице.

В мире экс-СССР Киргизия

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