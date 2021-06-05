Киргизия и Таджикистан сделали совместное заявление по ситуации на границе

Киргизия и Таджикистан сделали совместное заявление по ситуации на киргизско-таджикской границе. Информацию по итогам переговоров подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности КР.

В ведомстве сообщили, что стороны сумели найти компромисс и разрешить осложнение ситуации мирным путем. Между руководителями госкомиссий по делимитации и демаркации госграницы Киргизии и Таджикистана был подписан протокол.

В документе говорилось о необходимости отвода пограничных постов на три километра в глубь территории каждой из сторон, а находящиеся в настоящий момент в зоне обострения обстановки дополнительные военные подразделения и техника должны вернуться на места прежней дислокации.

В дальнейшем любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с представителями сторон. Также рекомендовано усилить разъяснительную работу с населением. В настоящее время все эвакуированные мирные жители возвращаются в свои дома.