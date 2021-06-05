Минтранс разрабатывает правила пользования электросамокатами

Готовится проект постановления правительства, который пропишет правила пользования электросамокатами. Над документом работает Минтранс. Об этом сообщили в МВД России, отвечая на запрос РИА Новости.

"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Разработчиком соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" является Минтранс России", - говорится в ответе ведомства.

Как напоминает агентство, ранее члены Совета по правам человека при президенте РФ направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств. Помимо прочего, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя. Звучат также предложения ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, и особенно работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.

В свою очередь "Интерфакс" приводит данные социологического исследования: почти половина россиян выступают за ограничения для вождения самокатов. Опрос был проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Сторонники введения ограничений предлагают ввести скоростной режим, выделить специальную категорию водительских прав с необходимостью прохождения медицинской комиссии и сдачи экзамена, выделить полосы движения, установить возрастные ограничения - не ниже 14-летнего возраста, а также обязать носить защитную экипировку, в частности шлем и перчатки.