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05.06.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Moody’s допустило отключение РФ от международных платежных систем

Текст: Евгения Думанская

Рейтинговое агентство Moody"s не исключает, что Россия может быть отключена от международных платежных систем из-за возможных санкционных ограничений.

В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы

Как пояснили в агентстве, такой вариант считается маловероятным, однако "возможность новых ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность", касающуюся финансовой устойчивости.

Ранее Moody"s подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Аналитики отметили устойчивость российской экономики в условиях пандемии коронавируса и низкий уровень госдолга, а одной из негативных черт назвали невысокие инвестиции из-за санкционного давления.

"Кроме того, ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации и диверсификации российской экономики", - добавили в агентстве.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Санкции и антисанкции

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