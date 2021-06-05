Moody’s допустило отключение РФ от международных платежных систем

Рейтинговое агентство Moody"s не исключает, что Россия может быть отключена от международных платежных систем из-за возможных санкционных ограничений.

Как пояснили в агентстве, такой вариант считается маловероятным, однако "возможность новых ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность", касающуюся финансовой устойчивости.

Ранее Moody"s подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Аналитики отметили устойчивость российской экономики в условиях пандемии коронавируса и низкий уровень госдолга, а одной из негативных черт назвали невысокие инвестиции из-за санкционного давления.

"Кроме того, ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации и диверсификации российской экономики", - добавили в агентстве.