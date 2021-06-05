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05.06.2021 19:05
Рубрика: Культура

Объявлены лауреаты Пушкинской премии

Текст: Наталья Лебедева
Накануне 222-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Концертном зале правительства Москвы были награждены лауреаты Пушкинской премии за выдающиеся достижения в области литературы и культуры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премия, носящая имя великого русского поэта, была учреждена Российским союзом писателей. Каждый год они награждают тех, кто посвятил свою жизнь творчеству и просветительству. Мало написать талантливое произведение или организовать конкурс литераторов, надо из года в год делать свое дело на благо великого и могучего русского языка и отечественной словесности.

Фото: Олеся Курпяева
Жюри Пушкинского конкурса поделилось впечатлением о работах лауреатов

Премия вручается в трех номинациях. В этом году лауреатом Пушкинской премии в номинации "Общественные деятели" стала Галина Одинцова за плодотворную организацию литературной деятельности в Амурской области. Обладателями статуэтки в форме золотого пера на постаменте из белого мрамора в номинации "Антология" стали Юрий Семецкий (поэзия) и Галина Брусницына (проза).

В номинации "Просветители" сразу три лауреата. За многолетнюю работу по поддержке русской поэзии и неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Федора Михайловича Достоевского был отмечен литературовед, историк и поэт Игорь Волгин. Еще одну награду получил Джамбулат Умаров за вклад по продвижению русского языка в Чеченской Республике и разработку идеологемы "Фактор КРА", противостоящей мировому терроризму.

Особенно приятно видеть среди лауреатов заместителя главного редактора "Российской газеты" Ядвигу Юферову. Вот уже более 20 лет она является вдохновителем и идеологом Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов. Благодаря этой работе в мире уже более 700 Пушкинских лауреатов - настоящих послов русского языка и русской культуры.

Справка «РГ»

История вручения Пушкинских премий началась почти 140 лет назад. Первая Пушкинская премия была учреждена в 1881 году Императорской Петербургской академией наук, и была в дореволюционной России наиболее престижной литературной наградой. Тогда фонд премии составили средства, оставшиеся от добровольных пожертвований, собранных на сооружение памятника Пушкину в Москве.

В XXI веке эта инициатива была продолжена Российским союзом писателей. Так же, как и более ста лет назад, премия вручается по решению литературной общественности за литературный талант, а также за выдающуюся просветительскую и общественную деятельность. Лауреатам премии вручается памятный диплом, а также символ премии - Пушкинская медаль.

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