Онколог рассказал, как не пропустить начало рака

Чтобы не пропустить начало рака, необходимо своевременно проходить ряд специфических обследований. Их перечень для мужчин и женщин в своем Instagram обозначил столичный онколог, доктор медицинских наук Николай Соловьев.

Женщинам после 39 лет, чтобы уменьшить риск позднего выявления рака, стоит регулярно проходить маммографию и обследование шейки матки. А мужчинам с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и проверяться на рак простаты.

Маммографию женщинам старше 39 лет рекомендовано проходить не реже раза в два года, а после 50 - каждый год. Мужчинам 50+ советуют регулярные анализы на ПСА: повышенный уровень антигена может свидетельствовать о патологии.

Как отмечает Николай Соловьев, при раннем выявлении рака шансы на благоприятный прогноз составляет 90-98 процентов.