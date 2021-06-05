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05.06.2021 17:21
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, как не пропустить начало рака

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы не пропустить начало рака, необходимо своевременно проходить ряд специфических обследований. Их перечень для мужчин и женщин в своем Instagram обозначил столичный онколог, доктор медицинских наук Николай Соловьев.

Фото: iStock
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Женщинам после 39 лет, чтобы уменьшить риск позднего выявления рака, стоит регулярно проходить маммографию и обследование шейки матки. А мужчинам с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и проверяться на рак простаты.

Маммографию женщинам старше 39 лет рекомендовано проходить не реже раза в два года, а после 50 - каждый год. Мужчинам 50+ советуют регулярные анализы на ПСА: повышенный уровень антигена может свидетельствовать о патологии.

Как отмечает Николай Соловьев, при раннем выявлении рака шансы на благоприятный прогноз составляет 90-98 процентов.

Общество Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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