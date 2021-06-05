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05.06.2021 05:35
Рубрика: Общество

Путин допустил более свободные поездки россиян за границу с сентября

Говорить о полном открытии границ и свободном перемещении граждан по миру можно будет только при достижении уровня иммунизации населения 60 процентов и более. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей мировых информационных агентств.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer", - подчеркнул глава государства.

Президент также назвал примерные сроки, когда граждане РФ смогут ездить за границу. "Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения", - цитирует Путина ТАСС. Тогда же можно будет поднимать вопрос и о более широком доступе иностранных граждан на нашу территорию.

Владимир Путин также заявил, что "вакцинные войны" и необоснованные нападки на российский препарат "Спутник V" только замедляют процесс восстановления туристической отрасли в мире.

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