Путин допустил более свободные поездки россиян за границу с сентября

Говорить о полном открытии границ и свободном перемещении граждан по миру можно будет только при достижении уровня иммунизации населения 60 процентов и более. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей мировых информационных агентств.

"Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer", - подчеркнул глава государства.

Президент также назвал примерные сроки, когда граждане РФ смогут ездить за границу. "Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения", - цитирует Путина ТАСС. Тогда же можно будет поднимать вопрос и о более широком доступе иностранных граждан на нашу территорию.

Владимир Путин также заявил, что "вакцинные войны" и необоснованные нападки на российский препарат "Спутник V" только замедляют процесс восстановления туристической отрасли в мире.