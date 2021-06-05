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05.06.2021 14:07
Рубрика: Экономика

Народный художник РФ Сергей Андрияка и его ученики распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Д. Рогачева

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

Новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, который откроется в Москве в следующем году, распишут народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и его ученики. Об этом договорились основатель Центра Александр Румянцев и художник:

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"Мы договорились, что в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ нового корпуса. Вместе сделаем новый шаг в достижении красоты и развития", - рассказал Александр Румянцев. Академик РАН отметил, что площадь строящегося корпуса - более 20 тысяч квадратных метров. В нем пациенты будут получать радионуклидную терапию. Помимо этого, в здании разместится отделение нейроонкологии, онкологии и детской хирургии, операционный блок с отделением интенсивной терапии, GMP-лаборатория генно-инженерных технологий. Сергей Андриака так прокомментировал свой новый проект:

"Надеемся, новый корпус понравится детям. А для учеников нашей академии он станет преддипломной практикой. Студенты сами выберут технику, в которой будут работать: настенную роспись, витраж, мозаику, керамику или другую".

Фото: Ольга Макарова

В Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева прошла выставка и мастер-класс от школы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Доктор Румянцев отметил, что рисование помогает пациентам наладить моторику во время реабилитации, развить воображение, раскрыть свой потенциал.

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