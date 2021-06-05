Прокуратура проводит проверку по факту отравления подростков в Солнечногорске

Прокуратура начала проверку в подмосковном гостиничном комплексе, где отравились 12 детей. Об этом сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Проведение проверки поручено Солнечногорской городской прокуратуре, - рассказала она. - В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц".

По словам представителя прокуратуры, в больницы обратились 12 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, все они проживали в гостиничном комплексе "Менделеево" в подмосковном Солнечногорске. У всех выявлены признаки пищевого отравления. Как сообщают другие источники, кроме детей в больницы с такими же жалобами обратились также трое взрослых. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре области.