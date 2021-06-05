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05.06.2021 08:10
Рубрика: Происшествия

Туристка погибла при сплаве по реке в Хабаровском крае

Текст: Юлия Гарднер

Женщина погибла при сплаве по реке Катен в районе имени Лазо Хабаровского края.

В Коми завели уголовное дело о гибели туристов под снежной лавиной

Как сообщает прокуратура региона, трагедия произошла вечером 4 июня. Опрокинулось надувное судно "Рафт" с 18 туристами, один из которых не смог выплыть. Тело из-под залома достали местные рыбаки.

На месте ЧП работают следователи. В свою очередь проверяет исполнение законодательства при оказании туристических услуг, а также соблюдались ли требования безопасности при организации сплавов.

Известно, что группа зарегистрировала свой поход в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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