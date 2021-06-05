В Хабаровском крае поселок закрыли на карантин из-за COVID-19

В Охотском районе Хабаровского края поселок Новое Устье закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Там зарегистрировано 42 случая заболевания, в том числе у пяти детей и двух беременных женщин. Инфекцию привезли местные жители, побывавшие в других регионах России.

- В пятницу санбортом эвакуировали 17 человек. Из них десять жителей старше 60-ти лет и двое детей отправлены в Комсомольск, а две беременные женщины доставлены в Хабаровск. Остальные пациенты лечатся амбулаторно, - приводятся на сайте правительства региона слова главврача Охотской Центральной районной больницы Ивана Кулешова.

Он добавил, что из 165 взрослых жителей Нового Устья вакцинированы от коронавируса только 32.

В поселке закрыт детский сад, приостанавливается работа организаций почти всех форм собственности. Жители смогут выехать за пределы населенного пункта только после двухнедельного карантина и при отрицательном тесте на коронавирус.