Почта России откроет центр казначейского обслуживания в Ульяновской области

Новости

Вышел трейлер "Щенячьего патруля" с Ким Кардашьян 12:47
Сотрудник СИЗО №8 задержан по подозрению в разглашении гостайны 12:38
В департаменте здравоохранения прояснили ситуацию с актрисой Тихановой 12:28
Орешкин заявил о полном восстановлении экономики до конца года 12:14
Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку "Формулы-2" в Баку 12:03
Оперштаб: Еще 2 318 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:57
Большунов получил травму на сборе в Крыму 11:56
Умер призер Олимпиады по баскетболу Вадим Капранов 11:52
Минтранс разрабатывает правила пользования электросамокатами 11:39
В Петербурге 40 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоэтажке 11:30
В тайге на Урале пропал девятилетний мальчик 11:20
Яйца для вакцин начнут производить в России 11:17
Минтруд разработает программу по содействию занятости молодежи 11:17
Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель 11:14
Шесть стран заказали российских боевых роботов 11:09
На Южном Урале произвел вынужденную посадку "кукурузник" 11:00
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции 10:57
"От нуля до бесконечности": глава "Лукойла" высказался о ценах на нефть 10:16
Экипажи танков Т-72Б3 учат воевать по-новому 10:13
До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг 10:02
Пентагон отказался от закупок F-35 09:59
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик? 09:30
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 09:25
На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран 08:58
В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
05.06.2021 12:20
Рубрика: Власть

Почта России откроет центр казначейского обслуживания в Ульяновской области

Текст: Олег Дмитриев (Ульяновск)
Почта России откроет центр казначейского обслуживания в Ульяновской области. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня подписали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Почты России Максим Акимов и генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Центр планируется открыть до конца 2023 года, его штат составит более 170 человек.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновской области построят активный энергетический комплекс в сфере ВИЭ

- Хочу поблагодарить Почту России за сотрудничество. Локализация центра важна в том числе с точки зрения обеспечения жителей Ульяновской области рабочими местами. Президент России поставил задачу восстановить к концу года рынок труда в стране. Её выполнение зависит от нашей деловой активности и плотной работы с инвесторами. Наличие в Ульяновске профессиональных кадров в области финансов позволило нашему региону претендовать на размещение подобного центра. Для нас важно и то, что крупная корпорация, централизуя функционал, остановила выбор именно на Ульяновской области. Это безусловно позитивный фактор, который благоприятно скажется на дальнейшем развитии региона, - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

В центре казначейского обслуживания будут централизованы стандартные функции казначейства, например, оплата счетов и инкассация, которые сейчас выполняют подразделения Почты России в регионах. При удачной реализации проекта компания также рассмотрит возможность централизации в Ульяновске и других региональных общекорпоративных функций.

- Вопрос централизации функций аппарата управления очень актуален для Почты России. Мы работаем во всех регионах нашей страны и нанимать в каждом из них сотрудников для выполнения стандартных обязанностей не всегда целесообразно. Кроме того, разница в часовых поясах затрудняет взаимодействие между подразделениями. У нас уже есть успешный опыт создания объединенного офиса: с середины 2019 года в Удмуртии работает подразделение "Почтовых технологий", которое занимается поддержкой единой фронтальной системы для почтовых отделений по всей России. Сейчас мы также изучаем вопрос о централизации в Ульяновске и других направлений, в частности, бухгалтерского и налогового учета и договорной работы, - отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область: объединяя бизнес и инновации

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом
В России вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции
Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии