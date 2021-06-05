Почта России откроет центр казначейского обслуживания в Ульяновской области. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня подписали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Почты России Максим Акимов и генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.

Центр планируется открыть до конца 2023 года, его штат составит более 170 человек.

- Хочу поблагодарить Почту России за сотрудничество. Локализация центра важна в том числе с точки зрения обеспечения жителей Ульяновской области рабочими местами. Президент России поставил задачу восстановить к концу года рынок труда в стране. Её выполнение зависит от нашей деловой активности и плотной работы с инвесторами. Наличие в Ульяновске профессиональных кадров в области финансов позволило нашему региону претендовать на размещение подобного центра. Для нас важно и то, что крупная корпорация, централизуя функционал, остановила выбор именно на Ульяновской области. Это безусловно позитивный фактор, который благоприятно скажется на дальнейшем развитии региона, - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

В центре казначейского обслуживания будут централизованы стандартные функции казначейства, например, оплата счетов и инкассация, которые сейчас выполняют подразделения Почты России в регионах. При удачной реализации проекта компания также рассмотрит возможность централизации в Ульяновске и других региональных общекорпоративных функций.

- Вопрос централизации функций аппарата управления очень актуален для Почты России. Мы работаем во всех регионах нашей страны и нанимать в каждом из них сотрудников для выполнения стандартных обязанностей не всегда целесообразно. Кроме того, разница в часовых поясах затрудняет взаимодействие между подразделениями. У нас уже есть успешный опыт создания объединенного офиса: с середины 2019 года в Удмуртии работает подразделение "Почтовых технологий", которое занимается поддержкой единой фронтальной системы для почтовых отделений по всей России. Сейчас мы также изучаем вопрос о централизации в Ульяновске и других направлений, в частности, бухгалтерского и налогового учета и договорной работы, - отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.