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05.06.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

Новосибирец на BMW X6 насмерть сбил ребенка, проехав на красный свет

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске водитель, управляя автомобилем BMW X6, проехал на запрещающий сигнал светофора и насмерть сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.

В Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. Трагедия произошла в 17.35 по местному времени на улице Никитина. Мужчина 1979 года ехал на внедорожнике со стороны улицы Кирова.

На месте работают инспекторы ГИБДД, сотрудники и руководство городского главка полиции, следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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