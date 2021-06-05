Новосибирец на BMW X6 насмерть сбил ребенка, проехав на красный свет

В Новосибирске водитель, управляя автомобилем BMW X6, проехал на запрещающий сигнал светофора и насмерть сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. Трагедия произошла в 17.35 по местному времени на улице Никитина. Мужчина 1979 года ехал на внедорожнике со стороны улицы Кирова.

На месте работают инспекторы ГИБДД, сотрудники и руководство городского главка полиции, следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.