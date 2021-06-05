Полиция задержала водителя грузовика после ДТП с 21 пострадавшим в Туве

Полиция Республики Тыва задержала скрывшегося с места ДТП водителя ГАЗ-3307, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД региона.

Напомним, крупная дорожная авария произошла в субботу в Чаа-Хольском районе. Пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей, информировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио главы республики Владислав Ховалыг.

По последним данным, шесть пострадавших в стабильно тяжелом состоянии направлены в больницы Кызыла.

Согласно информации ГИБДД, авария произошла в 40 километрах от села Чаа-Холь. После опрокидывания грузовика, не предназначенного для перевозки людей, его водитель скрылся. В кузове автомобиля находились около 20 человек.