В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

Сразу в нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода. "Заморозки будут продолжаться, как это ни странно", - поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. И перечислил районы, жителям которых надо одеваться теплее. В Башкирии, Новосибирской, Томской и Челябинской областях ночью похолодает до -2 градусов, на юге Тюменской области уже -5.

"В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура воздуха ниже нормы на 4-5 градусов", - добавил метеоролог. Он сообщил, что погода начнется меняться пятого июня. В Омской и Новосибирской областях в субботу днем максимум 16 градусов, в Красноярском крае: +12.

На юге России тоже непривычно холодно. До середины следующей в Ростовской области и Краснодарском крае температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.