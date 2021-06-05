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05.06.2021 04:44
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

Сразу в нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода. "Заморозки будут продолжаться, как это ни странно", - поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. И перечислил районы, жителям которых надо одеваться теплее. В Башкирии, Новосибирской, Томской и Челябинской областях ночью похолодает до -2 градусов, на юге Тюменской области уже -5.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура воздуха ниже нормы на 4-5 градусов", - добавил метеоролог. Он сообщил, что погода начнется меняться пятого июня. В Омской и Новосибирской областях в субботу днем максимум 16 градусов, в Красноярском крае: +12.

На юге России тоже непривычно холодно. До середины следующей в Ростовской области и Краснодарском крае температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.

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