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05.06.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

Видео: Ураган сорвал крыши и обесточил сотни домов в Туве

Текст: Дмитрий Машуков

Штормовой ветер стал причиной ряда ЧП в Республике Тыва. В Кызыле без электричества остались около 20 улиц. Наиболее пострадали от урагана Улуг-Хемский и Пий-Хемский кожууны региона, сообщается на странице мэрии столицы республики в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: iStock
Трехминутный ураган принес небывалые разрушения в алтайское село

В городе Шагонаре ветер, порывы которого достигали скорости 38 метров в секунду, срывал крыши с домов, зафиксированы "большие разрушения". Электроэнергии лишился один район.

В Кызыле ветер дул со скоростью до 25 метров в секунду, оборвал провода, повалил опоры электропередач и дорожные знаки.

Пострадавших среди жителей региона нет.

Пять бригад специалистов задействованы в работах по восстановлению энергообеспечения столицы Тывы.

В городе Шагонар работает оперативная группа пожарно-спасательной части Улуг-Хемского района, информирует главк МЧС по Республике Тыва. Приведены в состояние готовности опергруппы всех пожарно-спасательных частей. Аэромобильная группировка, дорожные службы и энергетики готовы к реагированию на последствия урагана, добавили в МЧС.

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