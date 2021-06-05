Видео: Ураган сорвал крыши и обесточил сотни домов в Туве

Штормовой ветер стал причиной ряда ЧП в Республике Тыва. В Кызыле без электричества остались около 20 улиц. Наиболее пострадали от урагана Улуг-Хемский и Пий-Хемский кожууны региона, сообщается на странице мэрии столицы республики в социальной сети "ВКонтакте".

В городе Шагонаре ветер, порывы которого достигали скорости 38 метров в секунду, срывал крыши с домов, зафиксированы "большие разрушения". Электроэнергии лишился один район.

В Кызыле ветер дул со скоростью до 25 метров в секунду, оборвал провода, повалил опоры электропередач и дорожные знаки.

Пострадавших среди жителей региона нет.

Пять бригад специалистов задействованы в работах по восстановлению энергообеспечения столицы Тывы.

В городе Шагонар работает оперативная группа пожарно-спасательной части Улуг-Хемского района, информирует главк МЧС по Республике Тыва. Приведены в состояние готовности опергруппы всех пожарно-спасательных частей. Аэромобильная группировка, дорожные службы и энергетики готовы к реагированию на последствия урагана, добавили в МЧС.