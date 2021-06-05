Ингушетия будет сотрудничать с несколькими регионами страны

На Петербургском международном экономическом форуме Ингушетия заключила соглашения о развитии двусторонних связей с Челябинской и Пензенской областями, а также Санкт-Петербургом.

С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером есть договоренность об обмене опытом в вопросах организации местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса, экономики и социальной сферы.

С главой Пензенской области Олегом Мельниченко были обсуждены совместные проекты в различных областях, в том числе обучения ингушских студентов в регионе в рамках образовательного и научного обмена. А Пензенская область заинтересована в привлечении специалистов из Ингушетии в области строительства.

С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым достигнута договоренность о межрегиональной производственно-технологической кооперации. Речь идет о сбыте промышленной продукции, сфере обращения с отходами производства, туризме, проведении межрегиональных стажировок. Подписанная руководителями двух регионов дорожная карта включает 20 направлений сотрудничества.

Планируются поставки экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Ингушетии на рынки Санкт-Петербурга. В тоже время питерские производители готовы поставлять в Ингушетию медицинскую технику и лекарственные препараты. Среди них - вакцина от коронавируса.

- Мы заинтересованы в развитии наших отношений с республикой, где живет гостеприимный и дружелюбный народ. Уверен, что в рамках работы по подписанной дорожной карте получим новые интересные и взаимовыгодные проекты, - сказал Александр Беглов.

Махмуд-Али Калиматов вручил губернатору Санкт-Петербурга памятную медаль в честь 250-летия воссоединения Ингушетии с Россией.