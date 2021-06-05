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05.06.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

Ректор дагестанского медуниверситета отстранен от должности

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Советский районный суд Махачкалы на период производства предварительного следствия по уголовному делу и период принятия судом окончательного решения отстранил от должности исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

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В апреле 2021 года на ректора было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как сообщает Следственный комитет Дагестана, руководитель вуза, желая угодить своему родственнику, издал приказ о принятии на вакантную должность 0,5 ставки зубного техника стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника. При этом, как полагает следствие, он заведомо знал, что родственник не планирует исполнять свои трудовые обязанности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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