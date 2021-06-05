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05.06.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Житель Ставрополья получил более 20 лет за убийство 20-летней давности

Текст: Ирина Белова (Ставропольский край)

На Ставрополье суд приговорил местного жителя за убийство супругов, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

В Геленджике женщину осудили за убийство 20-летней давности

Фигурант получил 22,5 года колонии строгого режима.

Как выяснилось, в 2000 году на хуторе Воровском обвиняемый со сводным братом и двумя знакомыми в масках, перчатках, с ружьем и монтировкой совершили разбойное нападение на супругов в их доме. Они похитили 7,5 тысячи рублей, бутылку шампанского и вина, сумку, одежду, сладости и скрылись, совершив поджог жилья.

Тогда по горячим следам удалось задержать троих преступников. Одни из них получил 20 лет, а двое других - по 22 года. В прошлом году нашли и четвертого обвиняемого, который скрывался в Ставрополе под другой фамилией.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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