Житель Ставрополья получил более 20 лет за убийство 20-летней давности

На Ставрополье суд приговорил местного жителя за убийство супругов, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

Фигурант получил 22,5 года колонии строгого режима.

Как выяснилось, в 2000 году на хуторе Воровском обвиняемый со сводным братом и двумя знакомыми в масках, перчатках, с ружьем и монтировкой совершили разбойное нападение на супругов в их доме. Они похитили 7,5 тысячи рублей, бутылку шампанского и вина, сумку, одежду, сладости и скрылись, совершив поджог жилья.

Тогда по горячим следам удалось задержать троих преступников. Одни из них получил 20 лет, а двое других - по 22 года. В прошлом году нашли и четвертого обвиняемого, который скрывался в Ставрополе под другой фамилией.