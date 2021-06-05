На ПМЭФ–2021 прибыли более трех тысяч иностранных участников

На мероприятия Петербургского международного экономического форума в Северную столицу прибыли около 13 тысяч участников, из которых около трех тысяч - члены иностранных делегаций. Об этом сообщил заместитель председателя Организационного комитета форума - ответственный секретарь, советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги ПМЭФ - 2021.

По его данным, общее число участников меньше, чем в 2019 году, когда форум проводился в прошлый раз - тогда в петербургском "Экспофоруме" провели деловые встречи и сессии более 19 тысяч человек. Однако намного больше, чем было подано заявок - почти в два раза.

- Участвовали 1100 российских и иностранных компаний, 800 из них были представлены на уровне топовых руководителей, - рассказал Кобяков. - Всего к нам прибыли представители 140 стран, и все вместе мы еще раз подтвердили девиз этого форума: "Мы снова вместе!"

Наиболее обсуждаемыми темами ПМЭФ стали пандемия и цифровизация общества, устойчивое развитие и освоение Арктики. Всего в рамках форума состоялось 347 сессий, которые в общей сложности длились 431 час. Подписано более 800 соглашений на общую сумму 3,9 триллиона рублей, из которых 165 - с участием иностранных партнеров.