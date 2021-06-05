Под Сыктывкаром сел на мель пассажирский паром

Неудачей закончилась попытка парома "Парма" доставить пассажиров из поселка Седкыркещ до Алешино. Судно село на мель, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Сейчас ведомство начало проверку всех обстоятельств случившегося. Расстояние между поселками небольшое, но так как моста поблизости нет, люди ездят на паромах.

В этот раз на борту было 13 пассажиров и восемь автомобилей.

В результате происшествия никто не пострадал. Паром взял на буксир катер "Заря".